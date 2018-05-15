Повышение пенсионного возраста в России добьет отечественную экономику

Повышение пенсионного возраста в России, к которому сейчас власти готовят общество, нанесет непоправимый вред отечественной экономике: появится огромное количество невостребованных рабочих рук, что негативным образом отразится на развитии страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По его оценке, для принятия такого решения нужно дождаться выполнения указа президента РФ Владимира Путина о росте продолжительности жизни в стране.

«В России формируется курс нового правительства. Очень хотелось бы предостеречь его от прежних ошибок, я имею в виду экономическую философию так называемого монетаризма, согласно которой главная задача финансового блока правительства – экономить деньги, складывать их в «кубышку»… Скупой платит дважды», – сказал Смолин.

Он пояснил, что такая «экономия» прежде всего бьет по населению России и в то же время негативным образом отражается на отечественной экономике.

«Ключ к развитию экономики – человеческий потенциал, который превращается в человеческий капитал, а значит – экономия на человеке становится прямо вредной не только с социальных позиций, но и с точки зрения развития самой экономики», – подчеркнул депутат.

Он отметил, что развития бизнеса и инвестиций не будет, если не будет платежеспособного населения. «Президент прямо заявил, что наш главный враг – нарастающая экономическая отсталость. Мы развивались медленнее развитых, среднеразвитых и слаборазвитых стран. В результате мы перешли в группу государств, где соседствуем с такими странами как Румыния, Чили, Уругвай и даже Экваториальная Гвинея», – сказал Смолин.

«Как вы думаете, те же люди в правительстве, которые 10 лет обеспечивали стагнацию, смогут обеспечить экономический прорыв? Блажен, кто верует… Разговоры о прорыве (в экономике) могут оказаться пропагандой, а самоотравление пропагандой для политиков и властей – почти «Новичок», – констатировал он.

Смолин также обратил внимание, что «экономия» правительства РФ отнюдь не привела к реальной экономии. В качестве примера депутат напомнил об отказе индексации пенсии для работающих пенсионеров – многие пенсионеры увольнялись с работы, а после индексации – восстанавливались. «В результате потери пенсионного фонда на 125 млрд меньше, чем экономия. Кто кого обманул, коллеги?» – обратился к депутатам Смолин.

Парламентарий выразил уверенность, что «упертость» в монетаризм и желание повышать пенсионный возраст повлечет очень негативные последствия для страны. «По последним данным, за сохранение пенсионного возраста выступает 53% (населения), 35 % – за снижение и 6% за повышение. Повышение породит огромное количество дешевой невостребованной рабочей силы», – сказал Смолин и пояснил, что невостребованная рабочая сила будет тормозить и технологическое развитие страны.

«Мы предлагаем принять законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года, когда будет достигнута национальная цель и средняя продолжительность жизни достигнет 80 лет», – заключил депутат.

Москва, Мария Вяткина

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