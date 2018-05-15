Лондон нарывается на новый скандал: пытается сорвать приезд британцев на ЧМ-2018 в Россию

Британские власти пытаются сорвать поездку английских болельщиков в Россию на чемпионат мира по футболу. В ход пошли откровенные провокации: массовые необоснованные задержания и допросы граждан РФ английскими пограничниками. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает Infox.ru.

По оценке парламентария, цель таких действий Лондона – подтолкнуть Россию к ответным мерам и вызвать новый скандал. Он не исключил, что ответные дискриминационные меры могут создать препятствия для приезда английских болельщиков на ЧМ-2018.

Как считает Дегтярев, Лондон не хочет, чтобы «большое количество англичан приехало в Россию». «Ведь тогда они увидят, что в России все хорошо. Узнают, на каком высоком организационном уровне мы проводим международные мероприятия, убедятся, что в России очень гостеприимные люди, и не будут впредь верить негативной антироссийской пропаганде западных СМИ», – считает депутат.

Отметим, что ранее посольство РФ в Лондоне предупредило россиян о возможных проблемах с пограничниками и полицейскими Великобритании и рекомендовало при необходимости обращаться в посольство по электронной почте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.18

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