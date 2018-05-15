Правительство Медведева экономит только на пенсионерах: госпомощь олигарху Мордашову может составить 7,5 млрд

Стала известна сумма, которую запросил у правительства РФ в качестве очередной госпомощи «санкционный» владелец энергомашиностроительной компании «Силовые машины» Алексей Мордашов, который занимает второе место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием в $18,7 млрд. Олигарх оценил необходимую господдержку из-за американских санкций в 7,5 млрд рублей, передает РБК

Как сообщается, такой объем финансовой помощи может быть направлен на создание производства отечественных газовых турбин. «Силовые машины» оценили проект в 15 млрд рублей, при этом половину из этой суммы Мордашов планирует привлечь сам, а половину надеется получить из бюджета.

Стоит отметить, что о необходимости создавать российские газовые турбины говорили в течение года после скандала, который разгорелся после использования продукции Siemens в Крыму.

На прошлой неделе министр промышленности Денис Мантуров отмечал, что в рамках государственно-частного партнерства «Силовые машины» могут получить госпомощь уже в этом году, но ее размер не уточнялся.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Мордашов обратился в правительство РФ за госпомощью из-за последних американских санкций, которые были введены в апреле 2018 года. В письме главе правительству олигарх предложил предоставить «Силовым машинам» льготное финансирование, запретить госкомпаниям требовать предоставления госгарантий. Среди других пожеланий бизнесмена – рекомендации ЦБ банкам предоставлять льготные кредиты попавшим под санкции компаниям.

Накануне также стало известно, что группа «Ренова» попавшего под американские санкции бизнесмена Виктора Вексельберга неделю назад уже получила государственную поддержку. И.о. министра финансов РФ Антон Силуанов сказал, что о сумме поддержке ему «не хотелось бы говорить»

Он также отметил, что кабмин прорабатывает вопросы поддержки других компаний, попавших под санкции США. Речь идет о «РусАле» и «ГАЗе», подконтрольных Олегу Дерипаске. По словам Силуанова, «рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, «Промсвязьбанка». При этом, по его словам, госгарантии по этим кредитам не предусмотрены.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.05.18

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