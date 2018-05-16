В Москве перед судом предстанет жестокий насильник за преступление 14-летней давности

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который в 2004 году изнасиловал и убил девушку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Поданным ведомства, преступление было совершено ночь с 22 на 23 сентября 2004 года в сквере на Сиреневом бульваре. Мужчина оттащил свою жертву вглубь сквера, избил ее и совершил изнасилование, а также иные насильственные действия сексуального характера. После этого, чтобы скрыть преступление, обвиняемый задушил потерпевшую, инсценировал ее самоубийство и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»).

Подозреваемый долго время находился в международном розыске. В сентябре 2016 года правоохранительные органы Румынии задержали обвиняемого и выдали его российским властям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.18

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