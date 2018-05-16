Москитные сетки продолжают убивать и калечить детей: в Подмосковье еще два ребенка выпали из окон

За последние двое суток в Подмосковье из окон выпали двое малышей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по фактам случившегося организованы доследственные проверки.

Одно из ЧП произошло в Сергиевом Посаде. Годовалый мальчик упал с четвертого этажа. Как выяснилось, ребенок сидел на кухонном подоконнике, пока его мама и бабушка там же занимались домашними делами. Однако в какой-то момент малыш облокотился спиной на москитную сетку и выпал из окна. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в больнице в реанимационном отделении. Решается вопрос о его экстренном переводе в лечебное учреждение Москвы.

Второй несчастный случай произошел в Ногинске, где с 5-го этажа упал полуторагодовалый мальчик. Установлено, что малыш находился дома с бабушкой и, когда она отлучилась в уборную, вышел на балкон и выпал в окно. Ребенок с многочисленными повреждениями и переломами был госпитализирован в местную больницу, а затем экстренно переведен в тяжелом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Как отмечают в ведомстве, в настоящее время, «благодаря чуду, которое творят врачи этой клиники, он уже идет на поправку».

Главное следственное управление призывает родителей с наступлением весенне-летнего периода «более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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