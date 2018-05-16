Чемпионат мира по футболу: Москва закроется от автобусов

Предстоящий чемпионат мира по футболу внесет коррективы в транспортную жизнь столичного региона. С 1 июня по 17 июля будет ограничен въезд в Москве автобусов, что объясняется мерами безопасности в городах, «в которых расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры ЧМ». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, исключением станут транспортные средства, регулярно перевозящие пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам, и автобусы регулярных перевозок по смежным межрегиональным маршрутам.

«Такие автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров согласно графику и маршруту движения», – заверили в министерстве.

Кроме того, право на въезд в столицу получит транспорт с аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Автобусы должны будут передавать информацию о местонахождении, направлении и скорости движения в Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что в связи с изменением порядка дорожного движения, в Московской области будут установлены новые временные дорожные знаки и информационные щиты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.18

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