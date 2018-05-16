СМИ: В подразделении Роскосмоса прошли обыски

Представители правоохранительных органов провели обыск в офисе одной из структур Роскосмоса – Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), передает Infox.ru.

Как сообщается, оперативные службы изъяли документацию в рамках расследования уголовного дела. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, ЦЭНКИ был создан в 1994 году при Российском космическом агентстве и входит в состав Роскосмоса. Главное направление деятельности Центра – обеспечение функционирования объектов «Байконура».

В 2016 году выручка ЦЭНКИ составила более 36,7 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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