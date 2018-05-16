Собянин «застраховал» свою победу на выборах мэра Москвы

Последняя спорная инициатива мэра Москвы Сергея Собянина о голосовании в Подмосковье москвичей-дачников на выборах столичного градоначальника является подстраховкой для обеспечения нужного властям результата голосования 9 сентября. В интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров отметил, что мэрия технологически готова провести Собянина на следующий срок.

«Эти выборы будут не электоральные, а мобилизационные. Чтобы увеличить мобилизацию, необходимо «взять» людей, которые находятся на даче и не приедут в город», – отметил он.

Федоров обратил внимание, что проверить «чистоту» голосования на дачных участках будет сложнее, так как «выездные участки позволят в случае необходимости» более безболезненно провести фальсификации.

«Если будет скандал где-нибудь на Якиманке, сразу может приехать и пресса, и гражданские активисты. А если участок в Дмитровском районе, даже если там будут какие-то нарушения, с информационной точки зрения их проще купировать», – констатировал он.

Федоров считает, что столичная мэрия хорошо подготовилась к выборам: не только готова всеми средствами поддержать своего кандидата, но и практически нейтрализовала его оппонентов.

«Мэрия работает довольно технологично и хорошо. Оппозиция разгромлена, единый кандидат, который мог бы быть власти неудобен – его нет. Между собой идет грызня в демократическом и левом флангах. К выборам оппозиция подходит неподготовленной. Потому что эти праймериз не имеют никакой сильной популярности. Власти делают все, чтобы эти выборы были совершенно стерильными и нетоксичными для мэра Собянина и его команды», – констатировал Федоров.

В то же время он отметил, что на фоне скандалов и недовольства москвичей градостроительной политикой столичного правительства рейтинг действующего мэра Москвы сильно упал.

«Естественно, уровень поддержки Собянина минимальный, он падает. Они боятся, что если бы оппозиция договорилась и выдвинула бы сильных кандидатов или кандидата, то был бы второй тур, где возможно было бы опрокинуть власть», – сказал Федоров.

Однако, по его мнению, проблема заключается и в том, что уровень поддержки оппозиции тоже падает. «Скандалы и склоки – то, что делят шкуру неубитого медведя – это бьет по авторитету оппозиции в целом. Оппозиционные избиратели не понимают, почему среди лидеров идет такая грызня. У людей есть запрос на объединение, а мы видим то в «Яблоке» скандалы, то в КПРФ интриги. Это все не играет в пользу», – подчеркнул Федоров.

В этой связи он выразил опасения, что с сохранением власти Собянина город ожидают не лучшие времена.

«Будут изменения в худшую сторону. Кормовая база и деньги уменьшаются, а аппетиты строительных комплексов растут. Строительная вакханалия будет продолжаться и дальше. У людей и дальше будут отбирать куски земли. Крупный бизнес не будет считаться с интересами общества, а мэрия и дальше будет обслуживать строительный комплекс, и не только», – подчеркнул Федоров.

Напомним, выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. 18 апреля стало известно, что лево-патриотичекие силы намерены выдвинуть единого кандидата на этот пост, который должен был определиться после праймериз.

В конце апреля Федоров, намеревавшийся принять участие в кампании в качестве кандидата, заявил о своем выходе из лево-патриотических праймериз. Поводом для этого, по его словам, стало вмешательство в процесс предварительного голосования со стороны властей Москвы, сделавших ставку на Вадима Кумина.

«Считаю эти праймериз политтехнологическим ходом по легализации комфортного для Собянина кандидата Вадима Кумина», – отмечал Федоров.

Примечательно, что накануне КПРФ назвала своего кандидата на выборы мэра Москвы – им стал именно Кумин.

Завтра, 17 мая, в Госдуме будет рассмотрен законопроект, который предполагает организацию избирательных участков в Подмосковье для москвичей-дачников.

Москва, Мария Вяткина

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