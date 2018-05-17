ВЦИОМ пытается оправдать назначение Медведева премьером: россияне «доверяют»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал неожиданные результаты исследования, посвященного главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Судя по этим данным, рейтинг премьера после его заявлений о необходимости повысить пенсионный возраст в России начал расти.

«Каждый второй опрошенный (49%) считает, что Дмитрию Медведеву удалось собрать вокруг себя команду, которой можно доверять (не согласны с этим 33%)», – заявили социологи.

ВЦИОМ утверждает, что более половины граждан (54%) положительно оценили работу кабинета министров в последние годы (заметно выше эта доля среди сторонников «Единой России» – 75%), негативные оценки дали 38% опрошенных.

Социологи также уверяют, что ожидания от деятельности нового состава правительства РФ, который еще по сути неизвестен, умеренно-положительные: 37% респондентов полагают, что оно будет более эффективным, 49% – что его работа не будет значительно отличаться от предыдущего. Лишь 3% дают негативный прогноз.

Примечательно, что рейтинг доверия Медведеву, по данным того же ВЦИОМа, на 13 мая составлял 13,2%, тогда как 6 мая – до его заявлений о повышении пенсионного возраста в России – это показатель составлял 10,4%.

Для сравнения: если верить результатам исследования «Левада-центра», который признан в России «иностранным агентом», в апреле 57% респондентов не одобряли деятельность Медведева на посту главы правительства РФ, а работу кабинета министров в целом негативно оценивали 53% опрошенных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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