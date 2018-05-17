Выборам на «дачах» быть: Мосгордума не смогла отказать Собянину

Депутаты Мосгордумы одобрили выборы мэра Москвы на подмосковных дачах, несмотря на острую критику оппозиционных парламентариев, назвавших документ «уничтожением последних остатков правового государства». Как ожидается, поправки вступят в силу до начала избирательной кампании, которая будет объявлена в период с 31 мая по 10 июня.

Законопроект был предложен столичным градоначальником Сергеем Собяниным и предполагает организацию избирательных участков на предстоящем 9 сентября голосовании в Подмосковье для москвичей-дачников.

«Депутаты поддержали законопроект «О внесении изменения в статью 14 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы». Документ направлен на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан. Он позволит принять участие в голосовании москвичам, находящимся в день выборов за пределами столицы», – говорится в сообщении Мосгордумы.

Противница законопроекта, депутат Мосгордумы Елена Шувалова на заседании Мосгордумы назвала документ «очередным примером выхода Москвы, ее руководящих органов из федерального правого поля». Она также предложила для учета интересов просто перенести выборы на другой срок: «И все! Не потребуется никаких нагромождений, никаких дополнительных расходов».

«На мой вопрос, собираются ли, согласно законопроекту Собянина, создавать участки на выборах Мэра Москвы в Сочи, в Антарктиде, на Северном полюсе?... Председатель Мосгоризбиркома Горбунов: «Вы сначала примите закон, дайте нам право, а мы будем потом определять, где создавать участки», – поделилась Шувалова на своей странице в Facebook.

Между тем, большинство депутатов поддержало законопроект. Председатель Московской городской избирательной комиссии со своей стороны заверил, что механизм «мобильный избиратель» уже успешно зарекомендовал себя на прошедших выборах президента РФ. В столице, добавил он, проживают «более одного миллиона людей с инвалидностью и более двух миллионов пенсионеров», многие из которых в выходные выезжают за город, а «более 10% пенсионеров живут за городом все теплое время года».

«Возможно, существуют опасения по поводу механизма создания новых участков, прозрачности выборов, участия наблюдателей, – отметил председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников. – Наблюдение за ходом голосования на «загородных» избирательных участках должно быть таким же, как и в Москве. В том числе это касается и работы Общественного штаба по наблюдению за выборами».

Ранее Шувалова прогнозировала, что документ 17 мая гордума примет «единороссовским большинством». Однако, по ее мнению, он «полностью лишает возможности контроля результатов голосования и открывает простор для произвола».

«Считаем его (законопроект) уничтожением последних остатков правового государства в Москве, превращением выборов в фарс и агонией ненавистной москвичам собянинщины в её стремлении сохранить власть на грядущих выборах любой ценой», – говорилось в обращении Шуваловой.

Известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в интервью РИА «Новый День» отмечал, что нововведение является подстраховкой для обеспечения нужного властям результата голосования 9 сентября.

«Эти выборы будут не электоральные, а мобилизационные. Чтобы увеличить мобилизацию, необходимо «взять» людей, которые находятся на даче и не приедут в город», – отметил он и подчеркнул, что проверить «чистоту» голосования на дачных участках будет сложнее, так как там более безболезненно провести фальсификации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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