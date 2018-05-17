«Надо успокоить наших людей»: повышение пенсионного возраста в России неизбежно

Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, но этот процесс должен быть постепенным. Об этом заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я бы могла ответить популистски: да что вы, да ни за что и никогда. Но это было бы нечестно. А я говорю честно, что это делать нужно и в спокойном режиме», – сказала она журналистам в четверг в ходе поездки в Волгоград.

Как сказала Матвиенко, «не надо ходить вокруг да около, надо говорить честно». «Сегодня пришло то время, когда вопрос повышения пенсионного возраста встал в повестку дня, он стал актуальным. Другое дело, надо успокоить наших людей, что это не произойдет ни указом, ни приказом, ни законом, который напишет, что с 1 января 2019 года всем выходить на пенсию в 60 или в 62, или в 63 года», – подчеркнула спикер Совфеда, слова которой цитирует «Интерфакс».

Матвиенко также добавила, что, если будет принято решение о повышении пенсионного возраста, например, для женщин до 60 лет, то только через десять лет необходимо достичь этого показателя. «Люди будут знать, люди будут готовиться к этому, но делать это необходимо. Я считаю, что это должен быть очень плавный, переходный, спокойный период, то есть растянуть вопрос увеличения пенсионного возраста на десять лет», – отметила Матвиенко.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет их на рассмотрение депутатов Госдумы. Между тем фракция КПРФ сообщила о внесении в Госдуму законопроекта о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.05.18

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