Транспортная коррупция: в Подмосковье разоблачены сотрудники Ространснадзора

В Подмосковье сотрудники Ространснадзора и коммерсанты стали фигурантами дела о коррупции. Всего задержано пять человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с лета по конец 2017 года сотрудники Одинцовского отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ЦМУГАДН) систематически брали взятки с представителей организаций, занимающихся коммерческими и пассажирскими грузоперевозками в Московском регионе. Деньги они получали «за незаконные действия (бездействия)» – непринятие мер в случае нарушений правил перевозок, в том числе превышение разрешенного веса груза. Кроме того, за предупреждения о проверках, а также за «общее покровительство в деятельности».

В зависимости от роли каждого задержанные обвиняются по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

В СКР уточнили, что в рамках расследования проведено 22 обыска, из них 18 – в жилье фигурантов. Следователи допросили более десяти свидетелей. Сейчас готовятся ходатайства в суд об избрании задержанным меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

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