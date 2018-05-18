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Понедельник, 21 мая 2018, 15:42 мск

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ЧП в Зеленограде: на 6-летнего мальчика упали футбольные ворота

В Зеленограде шестилетнего мальчика придавило футбольными воротами. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем на детской площадке на улице Озерная аллея в Зеленограде. Во время игры мальчик залез на футбольные ворота, повис вниз головой и начал раскачиваться. В результате, он вместе с воротами упал на землю и ударился головой. Ребенок был госпитализирован в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным он получил черепно-мозговую травму.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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