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Понедельник, 21 мая 2018, 15:45 мск

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Отравление в московском детском саду: возбуждено уголовное дело

В московском детском саду произошло отравление Москве воспитанников – возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло не позднее 17 апреля в Симоновском районе Москвы. Воспитатели детского дошкольного учреждения оставили на столе бутылку из-под воды, в которой ранее развели бензиновый растворитель. После занятий по физкультуре четверо детей выпили содержимое бутылки. В результате они были госпитализированы в больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

В СКР уточнили, что на сегодняшний день здоровью детей ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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