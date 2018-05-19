«Россия будущего»: сторонники Навального учредили новую партию

Сегодня в Москве проходит очередной учредительный съезд политической партии скандального известного политика Алексея Навального. Согласно принятому решению, новая политсила будет называться «Россия будущего», однако будет ли она зарегистрирована пока вод вопросом.

Открывая съезд, юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что это четвертый учредительный съезд партии и седьмой – в общей сложности. Он выразил уверенность, что партия Навального будет зарегистрирована. Впрочем, он отметил, что возможно «это не последний съезд, который придется проводить», передает «Интерфакс».

«Мы ждали представителей министерства юстиции, но они не пришли», – уточнил Жданов. Эта ситуация может послужить поводом для отказа в регистрации для партии.

Стоит отметить, что Навальный на съезде не присутствовал. Тверской суд Москвы 15 мая отправил его на 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре Москвы. Председателя партии съезд избирать не стал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.05.18

Ночные «поседелки» в соцсетях ведут к серьезным болезням. / В России вводятся повышенные меры воздушной безопасности. / ЧП с самолетом авиакомпании «Победа»: отказал двигатель. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»