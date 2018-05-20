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Понедельник, 21 мая 2018, 15:39 мск

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В Подмосковье задержан педофил: насильно увез 10-летнюю девочку на машине

В подмосковном Орехове-Зуеве задержан 54-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Предварительно установлено, что утром 14 мая подозреваемый насильно посадил девочку в машину и увез в безлюдное место, где в салоне автомобиля совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

В настоящее время подозреваемый задержан и проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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