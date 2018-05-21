Скандал с депутатской пощечиной ребенку: в инцидент вмешался Следственный комитет

В Подмосковье разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался депутат Совета депутатов Пушкинского района Андрея Одинцова, который отвесил пощечину восьмикласснику. В ситуацию вмешался Следственный комитет – теперь народному избраннику от «Единой России» грозит штраф, исключение из партии и, судя по всему, отставка.

18 мая в сети Интернет было опубликовано видео, на котором мужчина, в ходе словестной перепалки дает пощечину одному из подростков, сидящих на трибуне школьного стадиона. В тексте, опубликованном под роликом, говорится, что события происходили в селе Ельдино Пушкинского района, данный мужчина – это местный депутат, а мальчик учащийся 8-го класса.

Депутатская пощечина

Как сообщила сегодня пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета, сотрудники ведомства разъяснили родителям мальчика порядок обращения с иском в суд. Кроме того, органами полиции в отношении депутата был составлен протокол об административном правонарушении, после чего направлен в мировой суд для рассмотрения. Предполагается, что первое заседание состоится 6 июня.

Вместе с тем, как уточнили в следственном ведомстве, в ближайшее время в Совет депутатов Пушкинского района будет направлено письмо о рассмотрении вопроса о соблюдении депутатом норм этического и морального поведения.

В «Единой России» также отреагировали на пощечину. В частности, секретарь генерального совета партии Андрей Турчак назвал поведение депутата Одинцова неприемлемым и недостойным.

«Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребенка, это неприемлемо. Подобное поведение недостойно взрослого человека, тем более, если он представляет интересы людей во власти», – заявил Турчак.

Он добавил, членство в партии у муниципального депутата приостановлено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.18

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