В Подмосковье арестован педофил, похитивший девочку

В Подмосковье заключен под стражу 54-летний мужчина, напавший на 10-летнюю девочку. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Преступление было совершено 14 мая в Орехово-Зуевском районе. Злоумышленник насильно посадил девочку в машину и увез в безлюдное место, где «в салоне автомобиля совершил в отношении неё иные действия сексуального характера».

Как сообщал «Новый День», против мужчины возбуждено уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней ( п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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