ЧП в Подмосковье: в школе во время уроков обвалился потолок

В подмосковном Ступине организована доследственная проверка информации об обрушении в школе потолка на учеников прямо во время урока. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

В ведомстве уточнили, что речь о сообщениях о ЧП, которое произошло сегодня в средней школе №2. Согласно данным СКР, капитальный ремонт в школе был завершен не так давно – в феврале 2017 года, а на его проведение ушло более 30 млн рублей.

«По поручению руководства ГСУ СК России по Московской области по данному факту следственным отделом по городу Ступино организовано проведение доследственной проверки», – отметили в ведомстве.

На место ЧП выехала следственная группа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.18

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