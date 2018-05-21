Путин готов привести Медведева на пост президента РФ в 2024 году

Владимир Путин не поддержит инициативу парламента Чеченской республики о трех президентских сроках подряд. Очевидно, что нынешний глава государства снова рассматривает своего протеже Дмитрия Медведева в качестве одного из наиболее вероятных своих преемников. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили ведущие эксперты на пресс-конференции в Москве.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев выразил уверенность, что инициатива увеличения количества президентских сроков для одного человека до трех подряд не будет поддержана вновь избранным действущим главой государства.

«Наш президент не поддержит эту инициативу. Для него важно сохранение формальный условий (демократии)», – подчеркнул Николаев и напомнил, что в 2008-2012 годах, во время рокировки «Путин-Медведев» на посту президента РФ, условности были выдержаны.

В этой связи эксперт обратил внимание, что вероятность того, что Медведев окажется фаворитом президентской гонки 2024 года достаточно высока.

«Само его назначение на пост председателя [правительства] фактически свидетельствует, по меньшей мере, о том, что он один из важных кандидатов на выборах будущего президента», – отметил Николаев.

Научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг со своей стороны подчеркнул, что говорить о «тандеме» в отношении Путина и Медведева некорректно.

«Тандем предполагает равноправие участников. Здесь такого нет», – сказал он. При этом эксперт выразил уверенность что, если Путин «решится на подготовку Дмитрия Анатольевича» как потенциального президента, ничего «плохого» с точки зрения стабильности и преемственности власть в этом нет.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в минувшую пятницу, 18 мая, парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы поправку к Конституции РФ о сроках пребывания в должности президента РФ, согласно которой, что одно и то же лицо не сможет занимать пост главы государства более трех сроков подряд, а не двух, как это было сейчас. Как пояснили чеченские парламентарии, это необходимо ради сохранения «достигнутой социально-политической стабильности».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.05.18

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