В Москве арестован насильник-неудачник

В Москве арестован 31-лений мужчина по подозрению в попытке изнасилования двух молодых девушек. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в обоих случаях жертвам удалось отбиться и убежать от агрессивного москвича.

По версии следствия, днем 16 мая обвиняемый, находясь на территории одного из столичных парков, напал на ранее незнакомую 18-летнюю девушку и попытался совершить в отношении последней изнасилование. Однако нападавший до конца свой преступный умысел не довел, поскольку потерпевшая оказала ему активное сопротивление и убежала. После этого, обвиняемый продолжил гулять в парке, где, применяя насилие, попытался совершить изнасилование 19-летней девушки, которая также оказала ему активное сопротивление, вырвалась и убежала.

В СКР уточнили, что в ходе допроса мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), признал свою вину.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.05.18

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