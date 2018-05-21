«Сначала мы были бедными, а потом нас обокрали...» Экономисты оценили повышение пенсионного возраста в России

Российские экономисты не видят оснований для повышения пенсионного возраста в стране. Как подчеркнули эксперты, «плюсы» в такой непопулярной реформе особенно с точки зрения социальной стабильности и экономической выгоды стремятся к нулю, передает корреспондент РИА «Новый День».

Научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что в повышении пенсионного возраста в России «ничего положительного».

«Есть статистика. У нас 45% мужчин не доживают до 65-летнего возраста. Много всяких проблем возникает в связи с болезнями. У нас очень много тяжелых работ. Это (повышение) – антисоциальная мера, непопулярные реформы. А что такое непопулярные реформы? Как моя бабушка говорила: «Сначала мы были бедными, а потом нас обокрали», – сказал экономист.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев также подчеркнул, что потенциальный положительный эффект от реформы «перебивается отрицательными эффектами».

«Да, какие-то деньги мы сэкономим. Называют даже какие-то фантастические цифры 1,7 трлн рублей к 2025 году…Я думаю, на первом этапе речь будет идти о десятках миллиардах рублей, может быть, о сотнях, что незначительно. Из положительного – только это. Это все, что касается положительного. Я принципиально согласен с мнением, что сейчас это делать не надо», – подчеркнул экономист.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», последний год разговоры о повышении пенсионного возраста звучат с высоких трибун все чаще. В мае председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в очередной раз подчеркнул, что в России необходимо пересмотреть возраст ухода граждан на пенсию.«Нужно принимать решение по поводу повышения (пенсионного возраста). Прежние рамки принимались очень давно – в 30-е годы прошлого века, тогда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет», – сказал Медведев.

Позже стало известно, что Минфин РФ предлагает повысить возрастной ценз для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. Минтруд РФ – до 60 лет для женщин и 65 лет – для мужчин.

На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно. «Я бы могла ответить популистски: да что вы, да ни за что и никогда. Но это было бы нечестно. А я говорю честно, что это делать нужно и в спокойном режиме», – заявила она журналистам в ходе поездки в Волгоград.

Как сказала Матвиенко, «не надо ходить вокруг да около, надо говорить честно». «Сегодня пришло то время, когда вопрос повышения пенсионного возраста встал в повестку дня, он стал актуальным», – подчеркнула спикер Совфеда и добавила, что этот процесс должен быть постепенным: если будет принято решение о повышении пенсионного возраста, например, для женщин до 60 лет, то только через десять лет необходимо достичь этого показателя.

Москва, Мария Вяткина

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