Мэрия Москвы превратилась в «конвейер по превращению граждан в нарушителей»

Московское отделение Общероссийского Народного фронта раскритиковало установку сотен новых комплексов фотовидеофиксации и заявило, что обратится в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении пресс-служба ОНФ.

Как отметил сопредседатель штаба ОНФ в Москве, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, камеры нового типа не только не уменьшают количество пробок и нарушений, но напротив – запускают «массовый конвейер по превращению обычных, законопослушных граждан в нарушителей».

По его словам, многие таксисты и автовладельцы получили штрафы на 3 тысяч рублей за кратковременные остановки для высадки пассажиров, которые не могут считаться нарушением правил дорожного движения.

Как подчеркнул Лысаков, камера срабатывает моментально, как только автомобиль остановился и технике «всё равно, по какой причине» это происходит. «На светофоре, в пробке, для того, чтобы высадить женщину с ребенком, пожилого человека или инвалида в коляске, из-за технической неисправности автомобиля, прокола колеса, срочной необходимости залить стеклоомывающую жидкость или просто потому, что водителю стало плохо, – штраф тут же летит автовладельцу по домашнему адресу», – пояснил депутат.

Лысаков подчеркнул, что нововведения противоречат правилам дорожного движения, которые предусматривают техническую и аварийную остановку. Особое возмущение депутата вызывают то, что камеры появились неожиданно, без предупреждения, и об их установке москвичи узнали уже постфактум, когда получили постановления о штрафах.

По данным ОНФ, что установленные приборы фотовидеофиксации носят название «Стрит Фалькон» и внешне напоминают уличные фонари. Они оснащены круговым обзором в 360 градусов, «чтобы круглосуточно выискивать нарушителей, фиксировать даже тех, кто совершил десятисекундную остановку в неположенном месте».

В ОНФ обратили внимание, что, согласно информации на сайте госзакупок сайте, контракт на сумму 282 млн рублей ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» заключил еще в декабре 2017 года с компанией, специализирующейся на банках данных и хранении большого объема информации. Согласно договору, частная компания будет два года сдавать в аренду приборы для штрафов по 13 составам нарушений, включая стоянку на месте для инвалидов, во втором ряду, на месте для такси и на островке безопасности.

«С одной стороны, вроде бы все делается в интересах автовладельцев, чтобы нарушители не создавали пробок и помех на дорогах, но на самом деле – это очередное продолжение тотальной коммерциализации московского пространства. Такое чувство, что камеры специально установили в самых популярных и массовых местах, возле кафе и ресторанов, на запруженных автомобилями центральных улицах, – чтобы выручка от нового проекта пошла как можно быстрее», – констатировал Лысаков.

Он также предположил, что скоро таксисты перестанут подсаживать клиентов, потому что «каждое такое ожидание пассажира обернется штрафом».

Как считает Лысаков, непросто придется всем льготникам, а также тем, кто учится водить, или просто вынужденно притормозил из-за остановившегося перед ними автомобиля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.18

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