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Вторник, 22 мая 2018, 14:50 мск

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В Москве ищут «маньяка с газетой», нападающего на женщин с детскими колясками

В Москве объявился новый «битцевский маньяк», прозванный также «маньяк с газетой», в которой преступник прячет нож – он угрожает женщинам с маленькими детьми. Только за пару дней жертвами его домогательств стали несколько женщин, передает «РЕН-ТВ».

Как сообщается, в столице распространяют фоторобот извращенца. При этом особых примет, со слов пострадавших, у него нет, кроме «огромных безумных глаз».

Отмечается, что маньяк выбирает в основном «мамаш с колясками», готовых на все, «лишь бы не трогали ребенка». Так, одна из женщин едва не погибла, когда подверглась вооруженному нападению средь бела дня.

«Я шла с коляской, два часа дня, идет мужчина. И тут он уже достал нож возле ребенка, сказал: «Паркуй коляску и пошли со мной в лес», – поделилась девушка. Однако мать схватила грудничка и бросилась бежать от насильника. Попыток догнать жертву неизвестный не предпринял.

Другая потерпевшая – мать двоих детей – была атакована после прогулки в Битцевском лесу поздно вечером. Преступник жестоко избил ее, оставив шрам на лице.

Еще двоим женщинам удалось скрыться от преступника: одна укусила мужчину за руку, другая просто сбежала.

Москва, Ольга Ветрова

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