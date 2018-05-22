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Вторник, 22 мая 2018, 15:52 мск

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Из Москвы-реки выловили фрагменты тела человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения фрагментов тела человека в Москве-реке. Расследование ведется по статье УК РФ «убийство». Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Страшная находка была обнаружена накануне на западе столицы. В СКР уточнили, что человеческие останки «с признаками насильственного отсечения» заметили между вторым и третьим деревянными пирсами.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, личность погибшего. Устанавливаются также лица, причастные к преступлению.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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