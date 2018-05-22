Песков: «Прямую линию» с Путиным «обогатят»

Традиционная «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным будет реформирована и «обогащена» с точки зрения как географии, так и объема общения «в соответствии с технологическими достижениями». О предстоящих новациях сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Infox.ru.

Он также прокомментировал появившуюся информацию об отсутствии аудитории на «прямой линии» в этом году – с целью «сосредоточиться на вопросах телезрителей» Такие сведения накануне сообщил источник «Би-Би-Си».

Песков в свою очередь заверил, что суть «уникального в мировой практике мероприятия» сохранится.

«Детально обо всем мы вам своевременно расскажем», – добавил пресс-секретарь.

Отметим, что ранее Песков не подтвердил и не опроверг сведения о дате 7 июня, на которую предположительно запланирована «прямая линия» с Путиным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

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