Судьба «прорыва», который обещал Путин, неочевидна: куда приведет страну правительство РФ

Российские экономисты крайне скептически оценивают перспективы «нового» правительства РФ, которому, согласно сценарию Кремля, предстоит реализовать мощный «прорыв». О том, почему амбициозные «майские указы 2.0» ждет участь практически нереализованных ориентиров 2012 года, в чем главная слабость кабинета министров и какие два вице-премьера будут играть в нем решающую роль, – в материале РИА «Новый День».

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Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, выступая накануне на пресс-конференции в Москве, обратил внимание на парадоксальность нынешнего правительства РФ.

«Кабинет министров во многом «старый» – он сохраняет преемственность, которая сложилась в 15-17 годах, но «новый», потому что им надо осваивать новую повестку, сначала ее подготовить в течение года. Не столько важны персоналии, сколько логика действий – насколько некоторые персонажи будут готовы двигаться в рамках той логики, которую, по большому счету, задает не правительство, а президент», – сказал Масленников.

Он выразил уверенность, что кабинет министров продолжит линию на бюджетную консолидацию и повышение эффективности госрасходов, «поскольку, самые неэффективные зоны государственных расходов определяют адреса пароли и явки структурных реформ».

По оценке эксперта, среди ключевых назначений, которые должны определить характер правительства РФ, можно назвать первого вице-премьера, отвечающего за финансовый блок Антона Силуанова и вице-премьера Татьяну Голикову, которая будет курировать социальную сферу.

Научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг согласился, что именно с этими двумя фамилиями будут связаны главные направления деятельности нового правительства.

«И Силуанов, и Голикова – люди фискальной ориентации. Для них очевидно, что почти все расходы неэффективные. Я преувеличиваю, конечно, но они любят выявлять безобразия неэффективности расходов. Правительство никак не может определиться, кому помогать и кому не помогать, получается, что всех – под одну гребенку. Не получается отличить слепых от зрячих», – сказал Гринберг.

Как считает эксперт, при таком подходе реализация «майских указов 2.0» наверняка окажется под вопросом.

«Ничего нового ни в составе правительства, ни в ментальности людей, которые возглавляют это правительство, нет. У меня впечатление, что есть некое противоречие: с одной стороны – установка на рывки, прорывы, с другой – фискальная ориентация в действиях правительства», – сказал он.

Гринберг дал понять, что, учитывая зависимость экономики России от цен на энергоресурсы, высокие цены на нефть и перспективы дальнейшего роста котировок, вносят сумятицу в планы правительства.

«Кажется мне, что пока есть негласная установка на сохраннее того, что есть. Бочка нефти стоит 80 долларов. Это многое объясняет в колебаниях по поводу того, что реально делать. Без риска здесь нельзя, но пока установка особенно не рисковать», – полагает эксперт.

По мнению Масленникова, кабмин в течение этого года, скорее всего, будет действовать осторожно.

«Много недоделов осталось от прошлого правительства. Общая проблема правительства – категорическая слабость коммуникаций с бизнесом и с гражданским обществом. Структурная повестка требует других коммуникативных технологий. Дай Бог, чтобы за этот год, когда они будут повестку создавать, эти коммуникации сложились, потому что без них, претендовать на то, чтобы выполнить функцию прорыва, возложенную на них президентом Владимиром Путиным, будет проблематично», – сказал он.

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Как считает Масленников, судьба обещанного Путиным «прорыва» «неочевидна», так как власть до сих пор не может преодолеть «разрыв в логике экономической политики».

«Прежде чем говорить о структурных реформах и перезагрузке, нужно понять, чего мы хотим? Вот, к примеру, повышение пенсионного возраста: чего мы хотим, сбалансирование бюджета пенсионной системы? Решения проблем на рынке труда? Какая цель? Пока это совершенно неочевидно. Я уже не говорю о таких забавных мелочах, как то, что невозможно повышать пенсионный возраст без одновременной реанимации накопительной пенсионной системы под видом индивидуального пенсионного капитала. Но ни один эксперт в Российской Федерации не видел полностью этот документ. Нам известен только принцип, а ориентироваться на принцип при оценке того, получится или нет – я не умею», – подчеркнул он.

С его точки зрения, «реальная содержательная неопределенность экономической политики» становится главной опасностью для страны.

«До сих пор не понятно, что с налоговой системой – какие там точечные подстройки, куда подстраиваться? Неочевидно, что будет с естественной монополией – всерьёз будем выполнять указ президента и выводить из них непрофильные активы и приватизировать: если да, то когда? И много чего еще», – отметил Масленников.

По его мнению, для решения этих вопросов и определения будущей стратегии, правительству необходимо вернуться к указу президента о конкурентности от 2017 года.

«Повестка структурных реформ зашита там. Низкая инфляционная среда и деятельность ЦБ, бюджетная консолидация с определением, как вы будете повышать эффективность госрасходов сходов. Движущая сила – указ о конкуренции. Главный риск – сесть мимо этих трех стульев», – считает экономист.

При этом он согласился, что правительству действительно нужно как можно скорее разобраться с государственными субсидиями и инвестициями.

«Открыли Крымский мост – замечательно. Но открыли вместе с двумя ТЭС, которые не достроены. 300 млрд ушло, мост – есть, а двух ТЭС – нет. У нас Крымский мост без энергообеспечения – вот реальная ситуация, которая должна быть решена к осени», – подчеркнул он.

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Масленников обратил внимание, что 1 октября, когда должны быть представлены все «судьбоносные документы», в том числе план действий по ускорению экономического роста, параметры финансового плана и бюджета на три года и так далее. Запас прочности год-полтора, может быть и два года, а дальше все будет зависеть от того, как кабинет министров будет исполнять логику действий главы государства, считает эксперт.

Гринберг со своей стороны отметил, что для устойчивого экономического роста кабмину нельзя ждать «идеальных условий». «Президент приказал сделать («рывок») в течение своего срока», – отметил он.

В связи с этим он выразил уверенность, что «срок жизни» нынешнего состава правительства будет зависеть от «состояния и настроения одного человека».

В то же время эксперт отметил, что реальной ответственности для российской политической элиты за неисполнение президентских указов и поручений нет, и это доказали «майские указы» от 2012 года, большая часть которых осталась нереализованными. По его словам, в ближайшее время говорить о том, что чиновники понесут какое-либо наказание за такой саботаж, не приходится.

«Реальная ответственность всегда связана со сменяемостью власти. Если правящая партия не справляется, то потом на выборах приходит другая», – сказал он.

Гринберг также обратил внимание, что пока настроение общества достаточно позитивно, но при этом напомнил, что 75% населения не имеет накоплений и в стране царит «ужасающая работающая бедность».

«Справедливость свойственна россиянам. Не может быть такого разрыва, что министр зарабатывает 1,5 млн рублей, а профессор – 40 тысяч. Абсурд полнейший, надо что-то с этим делать», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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