Обрушение ангара в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В Истринском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело в связи с обрушением ангара в недостроенном спорткомплексе. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, расследование ведется по факту «предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий».

Предварительно установлено, что с января по март сотрудники МУК «Лучинский культурно-досуговый комплекс», нарушив законодательство о безопасности, предоставляли услуги населению внутри недостроенного помещения. Несмотря на то, что спорткомплекс не был сдан в эксплуатацию и не прошел проверку на соответствие техническим регламентам.

В результате 4 марта произошло частичное обрушение на ледовое покрытие ангара, возведенного над хоккейной площадкой.

Москва, служб информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.18

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