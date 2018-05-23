Хорошее дело «мундиалем» не назовут: в Рунете ЧМ-2018 сравнили со «стихийным бедствием»

Не все в России разделяют радость болельщиков перед предстоящим чемпионатом мира по футболу. Противники «мундиаля» жалеют потраченных на него средств и ссылаются на более насущные проблемы. В социальных сетях все чаще появляются сообщения жителей городов-участников ЧМ-2018, недовольных ограничениями, которые коснутся транспортного сообщения, а также алкоголя и шашлыков.

По последним данным, будут затронуты интересы школьников – МВД попросило минобразования Подмосковья ограничить выезды выпускников в столицу из-за чемпионата. Возмущение в Рунете вызывает и недоступность «мундиаля» для «простых смертных».

Известный адвокат Дмитрий Аграновский сравнил чемпионат со «стихийным бедствием», которое «быстрее бы закончилось и никогда больше у нас не появлялось».

«Сейчас по России-24 рассказывают, как перекроют Курский вокзал и оставят только узкие проходы для пассажиров, чтоб богатым иностранным фанатам было удобно. Богатым, потому что самые дешевые билеты начинаются от 30 000 рублей за штуку. Оно нужно только для пускания пыли в глаза и удовлетворения эгоизма властей. Во всех городах, затронутых стихийным бедствием, повышенные меры безопасности, толчея и давка», – возмущается Аграновский.

Он задается вопросом, ради чего все это, и делает неутешительный прогноз относительно успехов российских футболистов.

«Сборная РФ даже из отборочной группы не выйдет, а ни у кого из нормальных людей попасть на матчи денег нет, и не будет», – считает адвокат.

Гораздо актуальнее для жителей России, по его оценке, – известие о повышении пенсионного возраста – «на 5 лет для мужчин и на 8 для женщин».

«Большинство работников просто не доживут. Статистика продолжительности жизни – просто вранье, а если увеличение и есть, то только за счет класса богатых», – отметил адвокат.

Он также напомнил, что «вся Франция была охвачена волнениями и забастовками, когда правительство предложило повысить пенсионный возраст на полгода».

О трудностях в городах-хозяевах ЧМ сообщают и другие пользователи социальных сетей.

«В Краснодарском крае уже началось – на пляж нельзя поехать без того, что в автобус зайдет полиция проверять документы, как это случилось в Джубге», – отмечает Елена Громова.

В Рунете заявляют, что лучше бы эти средства «потратили на ЖКХ», на инфраструктуру, реальное производство и «социалку».

«Словом «мундиаль» ничто хорошее не назовут», – иронизирует Ольга Логвина.

Как шутит в Facebook Павел Жеребин, все города на время «праздника спорта» «превращаются в колонии-поселения».

«Мало было им потратить миллиарды долларов из бюджета на стадионы, мало было им заморозить растаможку и перевозку опасных грузов и остановить опасные производства (привет всей химической промышленности), мало им было запретить пикники с шашлыком, мало им было запретить охоту, да и многое другое...» – возмущается он.

«ДНР и ЛНР в состав России! А ЧМ2018, да пошёл он...» – комментирует @Robikus69.

«Студенты требуют не делать МГУ декорацией для ЧМ-2018. Студенты, конечно, за спорт. Но они против строительства фан-зоны рядом с университетом и интересов кучки людей, наживающихся на футболе. Стипендия в МГУ – 2400 руб. Фан-зона – 669 млн руб,» – отметил @__Bolshevik.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.05.18

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