В Подмосковье дошло до суда дело о детоубийстве

В Подмосковье направлено в суд уголовное дело об убийстве матерью 7-летнего сына. Обвиняемая – жительница Калужской области, у которой экспертиза выявила психическое расстройство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что шокирующий случай произошел в Мытищах в декабре 2016 года. По данным следствия, 34-летняя женщина, находясь в квартире по месту временного проживания, вытолкнула мальчика из окна 15-го этажа. От полученных повреждений ребенок скончался.

Эксперты признали сыноубийцу невменяемой. Расследование уголовное дела завершено и направлено в Московский областной суд с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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