российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 мая 2018, 17:30 мск

Новости Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Подмосковье дошло до суда дело о детоубийстве

В Подмосковье направлено в суд уголовное дело об убийстве матерью 7-летнего сына. Обвиняемая – жительница Калужской области, у которой экспертиза выявила психическое расстройство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что шокирующий случай произошел в Мытищах в декабре 2016 года. По данным следствия, 34-летняя женщина, находясь в квартире по месту временного проживания, вытолкнула мальчика из окна 15-го этажа. От полученных повреждений ребенок скончался.

Эксперты признали сыноубийцу невменяемой. Расследование уголовное дела завершено и направлено в Московский областной суд с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.18

Плесень, кишечная палочка и антибиотики: что россиянам продают под видом сливочного масла. / Города в России сделают «резиновыми» ради экономии миллиардов. В кабмине придумали, как выполнить указ Путина по вводу жилья. / Из губернаторов – в библиотекари: Белых хочет сменить профессию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Обрушение ангара в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

ЧП в Подмосковье: в школе во время уроков обвалился потолок

В Подмосковье арестован педофил, похитивший девочку

Скандал с депутатской пощечиной ребенку: в инцидент вмешался Следственный комитет

В Подмосковье задержан педофил: насильно увез 10-летнюю девочку на машине

Транспортная коррупция: в Подмосковье разоблачены сотрудники Ространснадзора

Москитные сетки продолжают убивать и калечить детей: в Подмосковье еще два ребенка выпали из окон

Полигон «Ядрово» стал объектом для провокаций: неизвестные пытались поджечь свалку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров