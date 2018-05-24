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Четверг, 24 мая 2018, 13:20 мск

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«Прямая линия» с Путиным пройдет до ЧМ-2018

Ежегодная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет до 14 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Она (прямая линия) будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом…» – цитирует его НТВ.

Песков отметил, что формат мероприятия остается неизменным и напомнил, что он не имеет аналогов в мире. «Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди», – сказал он и отметил, что вна «прямой линии» будут определенные новации – и технологические, и содержательные.

«Прямая линия» с Путиным – ежегодный телемарафон, в ходе которого глава государства отвечает на вопросы жителей страны. В этом году выйдет эфир будет 16-й раз.

Москва, Мария Вяткина

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