ЧП в московской школе: конфликт учеников закончился поножовщиной

В московской школе подросток напал на 16-летнего ученика и ранил его ножом. Инцидент произошел во время занятий в учебном заведении, расположенном на Планерной улице, передает РЕН-ТВ.

Как сообщается, юноша получил ранение в бок, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Жизни школьника ничто не угрожает.

При этом нападавший, по предварительной информации, успел избавиться от ножа, однако не предпринял попыток скрыться от полиции.

Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.05.18

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