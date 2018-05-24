«Не хотел ранить одноклассника»: СКР организовал проверку ЧП в московской школе

В Москве организована доследственная проверка в связи с ранением в школе девятиклассника. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

ЧП произошло сегодня утром в учебном заведении на северо-западе столицы. По предварительным данным, во время урока ученик 9-класса «причинил своему однокласснику телесное повреждение колющим предметом». Школьника доставили для медосмотра в городскую больницу.

При этом во время опроса виновник ЧП сообщил следователям, что не хотел ранить одноклассника. По его словам, все произошло случайно.

Сейчас следователи опрашивают одноклассников, учителей и руководство школы. Кроме того, выясняется, как и зачем ребенок пронес в учебное заведение запрещенный предмет. Проверяются также условия жизни и воспитания подростка в семье.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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