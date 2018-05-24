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Четверг, 24 мая 2018, 19:49 мск

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«Ералаш» готовит новые серии о ЧМ-2018

Авторы киножурнала «Ералаш» намерены выпустить новые серии, посвященные футбольной теме в связи с предстоящим в России чемпионатом мира. Как предполагается, съемки будут проводиться в Сочи, где пройдет несколько матчей первенства, передает Infox.ru.

Как сообщила исполнительный продюсер «Студии Ералаш – Сочи», съемки запланированы на июнь 2018 года на сочинских стадионах.

Отмечается, что студия собрала у авторов по всей России самые удачные сценарии и снимет целый выпуск спортивных историй. На съемки приглашены задорных, спортивных и просто веселых девчонок и мальчишек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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