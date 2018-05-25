«Кровавая» приватизация 90-х: «смести все правительство во главе с президентом»?

«Кровавая» приватизация 1990-х годов в России была нужна политической элите страны, чтобы сформировать олигархическую прослойку, которая должна была обслуживать и поддерживать конкретных чиновников. Как считают эксперты, выступавшие накануне на заседании «Зиновьевского клуба» в Москве, нынешние экономические проблемы России, в том числе всеобъемлющая коррупция и давление, которое оказывается на мелкий и средний бизнес, стали результатом того передела собственности.

Одна из главных проблем состоит в том, что ответственных за приватизацию сейчас наказать невозможно – пришлось бы «смести все правительство во главе с президентом».

Известный экономист Михаил Хазин выразил уверенность, что приватизация 1990-х на самом деле являлась борьбой за власть. «Я самолично слышал от некоторых организаторов фразу, что их задача – сформировать группу поддержки, которая будет финансировать их на постах. Они отдавали себе отсчет в том, что во многом пришли к власти случайно и точно так же, как пришли, – могут вылететь. А им эта идея не нравилась», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что один из главных идеологов экономических реформ 90-х годов Егор Гайдар намерено банкротил население. «Сбережения граждан, утраченные в результате политики Гайдара в 92-93 годах, примерно соответствовали номиналу, даже были чуть меньше тех активов, которые предлагались на приватизацию. Теоретически вполне можно было этими активами эти сбережения закрыть. Мое глубокое убеждение состоит в том, что Гайдар вполне целенаправленно ликвидировал сбережения граждан, чтобы они не могли конкурировать с его друзьями в части создания того слоя людей, которые должны были Гайдара и его соратников поддерживать», – заявил он.

По оценке Хазина, в результате этих процессов было выращено поколение людей, «которые стали мультимиллионерами и миллиардерами на пустом месте» и сформировали олигархическую прослойку.

«То, что им удалось, они восприняли как результат их выдающихся качеств. Но это были качества не предпринимательские – можем назвать это «прохиндейством», можем еще как-то», – отметил он.

Как считает Хазин, в результате тех событий была сформирована та система управления, которая сейчас бьет по отечественно экономике. «Именно из-за приватизации растут и сегодняшние проблемы России в экономике. Современная российская коррупция, о которой беспокоится разного рода молодежь, связана с тем, что в 90-е годы прошла приватизация в той форме, в которой она прошла», – отметил экономист.

Хазин также добавил, что главные бенефициары приватизации, которые получили в собственность «фабрики и заводы», не умели ими управлять. «Эти люди результате столкнулись, с тем, что они не в состоянии обеспечить, чтобы их компании работали с прибылью. Кроме этого, к ним постоянно приходили те, кто помогал им стать олигархами и требовали доли, откаты», – сказал он.

Таким образом, по мнению Хазина, был сформирован такой порочный круг, так как олигархи «в силу убытков» хотели снова получить государственную компенсацию. «Но для этого нужно коррумпировать чиновников. Олигархи были главными инструментами коррупции среди высшего и среднего чиновничества. А дальше все это пошло…» – сказал он.

Вторая проблема российской экономики – давление на малый и средний бизнес – также вытекает из итогов приватизации, считает Хазин.

«Поскольку олигархи не могут допустить реальной конкуренции в силу того, что они не предприниматели и не понимают, как это устроено, они довольно активно уничтожают реальных предпринимателей, которые появляются в нашей стране. Так, как давят индивидуальную инициативу олигархи, никакой советской власти и не снилось. Мы своими руками создали в нашей стране коррупцию в тех масштабах, в которых она сегодня существует и ликвидировали возможность для восстановления экономики снизу – через инициативу предпринимателей», – констатировал экономист.

Конфликтолог Любовь Цой со своей стороны отметила, что проблема оттока капитала их России также берет корни в приватизации 1990-х – после перехода государственной собственности в частные руки будущие олигархи, понимая, что деньги получены нечестными путем и, боясь их потерять, начали выводить средства заграницу.

«Если мы понимаем, что власть борется с тем, чтобы деньги вернулись – вынуждает геополитическая обстановка – мы должны понимать, что легальность (тех средств) обеспечивали страны ЕС. Если мы сейчас эти деньги возвращаем, то вопрос стоит, как их «обезопасить», – сказал она.

«Несмотря на то, что ситуация изменилась, механизм приватизации остался во всех структурах и механизмах власти. Создался класс олигархов, свернулась промышленность, приватизация коррупционными схемами, выводом ресурсов заграницу проникла во все важные структуры власти», – считает конфликтолог.

Академик Роберт Нигматулин, также присутствовавший на заседании, подчеркнул, что приватизация нанесла тяжелейший удар по промышленности России и социальной сфере, и «не была бескровной».

«С 1992 года по 2016 год мы потеряли дополнительно 14 млн человек только по Российской Федерации. Это не было бескровным. Первое, что нужно понять, это колоссальные потери и удар по нашему народу», – сказал он.

По мнению Хазина, справиться с последствиями приватизации сейчас довольно сложно, так как олигархи и их покровители не собираются сдавать свои позиции добровольно.

«Тот, кто получил некоторую прибыть от некоторого вида операций и не был наказан, никогда не откажется от повторения», – считает он.

В то же время эксперт выразил уверенность, что итоги и результаты приватизации, а также ее последствия нужно разбирать именно сейчас, когда существующая модель экономики России переживает кризис.

«Мы столкнулись с той же проблемой, что и в 1988 году. Нам необходимо понять, в рамках какой модели мы будем существовать. Обсуждение ошибок 90-х не является такой бессмысленностью, как некоторые говорят, потому что очень желательно по второму разу таких ошибок не делать. Это может очень дорого стоить и стране, и тем людям, которые этим процессом будут руководить», – сказал Хазин.

Как считает экономист, сейчас справиться с коррупцией и «ликвидацией индивидуальной инициативы» к которым привела приватизация, возможно только приняв закон о люстрации.

«Необходимо принять решение, что сама приватизация, с точки зрения общественной нравственности и морали, была преступным деянием. По этой причине, все, кто имел отношение к приватизации, любому человеку, чья подпись стоит под каким бы то ни было приватизационным документом, должно быть запрещено участвовать в каких бы то ни было государственных структурах и запрещено получать деньги из бюджета», – заявил Хазин.

При этом он подчеркнул, что приватизация в 100% случаев была незаконной. «Среди приватизационных проектов не было ни одного, который был бы сделан в соответствии с законодательством. Нарушения были всюду», – уверен он.

Нигматулин однако обратил внимание на не реализуемость этой идеи, так как практически вся современная политическая элита так или иначе участвовала в приватизации.

«Это (люстрация) невозможно, потому что тогда мы должны все правительство смести во главе с президентом – он тоже был не последний человек, у Собчака он был заместителем», – напомнил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.05.18

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