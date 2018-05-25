Пелевин уехал воевать: итальянцы обнаружили известного писателя среди ополченцев Донбасса (СКАН)

Итальянская пресса поддержала очередную волну антироссийской пропаганды в связи с обострением ситуации в Донбассе. В частности, авторитетная газета «Сегодняшний факт» (Il Fatto Quotidiano) возложила вину за развал Украины на Россию и нашла в числе воюющих «сепаратистов», как принято называть на Западе ополченцев, знаменитого русского писателя Виктора Пелевина.

В публикации под заголовком «Россия и Украина: К реальному конфликту добавился медийный» от 24 мая отмечается, что немецкий канцлер Ангела Меркель прилагает усилия для оказания давления на украинские власти и президента Порошенко в связи с арестом российского журналиста из РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которому предъявлено обвинение в государственной измене «в виду его симпатий к сепаратистким республикам Донбасса». Кремль резко осудил эти репрессивные меры, направив ноту протеста. Многие на международной арене возмущены тяжелой ситуацией, сложившейся в стране, и той атмосферой, в которой вынуждены работать сотрудники средств массовой информации, отметил один из журналистов Il Fatto Quotidiano Пьер Луиджи Верруа.

В этой связи колумнист издания Леонардо Коэн, полемизируя с другими авторами газеты, высказал мнение, что «российская сторона замалчивает реальную ситуацию о конфликте, потому что для Москвы не существует русских, сражающихся на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе».

«Это ложь, как это доказывает присутствие знаменитого русского писателя Пелевина во главе группы нерегулярных вооруженных формирований. Или как свидетельствуют фотографии российских военных кладбищ, опубликованных в соцсетях: могилы молодых людей в возрасте 18-20 лет с недавней датой смерти и часто с указанием места смерти, совпадающего с территорией Сепаратистских республик. Есть также и итальянцы, примерно 160 человек, предложившие себя в качестве добровольцев на службу правительству Донецка. Именно в этом контексте, довольно напряженном, ведется иная, информационная, война», – отметил Коэн.

По его мнению, на фоне одобрения Вашингтоном ряда инициатив в пользу Киева: военная, финансовая, дипломатическая поддержка и продления санкций против Москвы – Кремль сосредоточился на медийной пропаганде, «принуждая украинцев давать зеркальный ответ на российское давление».

Рим – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Рим – Москва. Другие новости 25.05.18

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