«Играть надо с умом и ногами»: Рунет забраковал официальный девиз сборной России

Официальный девиз сборной России по футболу «Играй с открытым сердцем», объявленный накануне FIFA по итогам голосования болельщиков, «разгромили» в Рунете. Лозунг предпочли двум другим вариантам – «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Победивший слоган футбольные фанаты посчитали пафосным, не отражающим суть игры.

В Рунете заявили, что «играть надо с умом и ногами», а сердце – ни при чём. Девиз сборной России, считают пользователи социальных сетей, куда больше «подходит для веселых кардиохирургов».

«Играй с открытым сердцем. Продувай тоже», – комментирует @m_borisp.

Судя по постам в соцсетях, на настроениях российских болельщиков сказывается глубокая обида на футболистов сборной и скептицизм по поводу предстоящего чемпионата мира. Официальный лозунг стал поводом в очередной раз припомнить команде былые неудачи.

«Чем мой вариант «Где я? Что тут, чёрт возьми, происходит?» хуже?» – иронизирует @tungus73.

«Девиз сборной России на ЧМ. Играй с открытым сердцем. Открытыми воротами. Кривыми ногами. Продолжать можно до бесконечности», – отмечает @blyabushki.

Досталось и вице-премьеру Виталию Мутко, который отвечал за подготовку ЧМ-2018 и «прославился» своими познаниями в английском. Кроме того, россияне позавидовали девизам других команд, отметив, что российский девиз довольно сложно будет скандировать с трибун.

Некоторым «удалось найти более «креативные» варианты»: «Главное – участие!», «Ваши ожидания – ваши проблемы» (А. Аршавин), «Лес – наше богатство!» (деревянным называют футболиста без техники), «Понять и простить», «Что мертво – умереть не может», «Весь мир – это чемпионат мира, а ты в нем – сборная России», «Быстрее, выше, домой!» – пишет @permalink в Facebook.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.05.18

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