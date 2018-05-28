Эффект дежавю: Собянин, Воробьев и ещё два губернатора получили благословление Кремля

Президент РФ Владимир Путин не намерен разбрасываться кадрами: поддержку Кремля при выдвижении на новый губернаторский срок получат главы не менее четырех регионов. В этом списке мэр Москвы Сергей Собянин, руководители Московской и Владимирской областей – Андрей Воробьев и Светлана Орлова, а также глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, в начале июня Путин проведет серию встреч с губернаторами, чьи полномочия истекают в этом году. В преддверии выборов их назначат временно исполняющими обязанности. Как известно, недавно Собянин вновь публично объявил о планах побороться за пост мэра, объяснив это ответственностью за начатые при нем проекты.

Как сообщается, выдвижение на выборы главы Подмосковья Андрея Воробьева также согласовано, несмотря на все «мусорные» скандалы и протесты. Сам он ранее заявлял, что любит свою работу и готовится к выборам. Подпорченный рейтинг Воробьева рассчитывают исправить во время предвыборной кампании.

Готовится побороться за свой пост и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, хотя ранее появлялась информация, что он может отказаться от этой идеи. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова также одобрена, вопреки некоторым проблемам во взаимоотношениях с местными элитами. Было учтено и то, что ее регион на президентских выборах показал высокий уровень поддержки Путина –73,65% голосов.

Эксперты отмечают консервативный настрой Путина и то, что «никто из названных глав регионов не является провальным, а значит, с точки зрения президента, менять их незачем».

Напомним, что единый день голосования состоится 9 сентября 2018 года. Прямые губернаторские выборы пройдут в 20 регионах: в 13 – досрочные, в семи – плановые, где полномочия глав субъектов федерации истекают в этом году.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.05.18

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