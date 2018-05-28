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Понедельник, 28 мая 2018, 14:43 мск

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Работники московского супермаркета избили тележкой и ограбили покупателя

В Москве сотрудники супермаркета напали на покупателя, избили тележкой и ограбили. Инцидент произошел в магазине на Новом Арбате. Пострадавший обратился с заявление в правоохранительные органы.

По словам 35-летнего мужчины, злоумышленники атаковали его в служебном помещении. Используя в качестве оружия тележку и предмет, похожий на электрошокер, они похитили денежные средства потерпевшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сейчас подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Ими оказались контролеры торгового зала – приезжие в возрасте от 21 до 35 лет.

Уголовное дело против возбуждено по статье УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Отмечается, что нападавшие заподозрили мужчину в нарушении упаковки товара и, «превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние».

Москва, Ольга Ветрова

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