Работники московского супермаркета избили тележкой и ограбили покупателя

В Москве сотрудники супермаркета напали на покупателя, избили тележкой и ограбили. Инцидент произошел в магазине на Новом Арбате. Пострадавший обратился с заявление в правоохранительные органы.

По словам 35-летнего мужчины, злоумышленники атаковали его в служебном помещении. Используя в качестве оружия тележку и предмет, похожий на электрошокер, они похитили денежные средства потерпевшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сейчас подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Ими оказались контролеры торгового зала – приезжие в возрасте от 21 до 35 лет.

Уголовное дело против возбуждено по статье УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Отмечается, что нападавшие заподозрили мужчину в нарушении упаковки товара и, «превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.05.18

Ребенок ответит за грехи родителей: власти Канады хотят лишить гражданства сына российских шпионов. / Прощай, Skype? В России началась блокировка популярного Интернет-сервиса. / Эффект дежавю: Собянин, Воробьев и ещё два губернатора получили благословление Кремля. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»