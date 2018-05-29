Глава подмосковных Котельников попалась на крупном мошенничестве

В Подмосковье глава городского округа Котельники обвиняется в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. По данным ведомства, речь идет об ущербе на сумму более 115 млн рублей.

В СКР уточнили, что чиновница была разоблачена в ходе расследования уголовного дела о приобретении «путем обмана и злоупотребления доверием» права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк». В совершении этого преступления обвинялись начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще пять лиц.

«Следственным путем удалось установить причастность к совершению указанного преступления и главы г.о. Котельники», – отметили в ведомстве.

В настоящий момент обвиняемая находится под домашним арестом по решению суда.

В СКР не назвали имя чиновницы, однако, по данным официального сайта Котельников, главой городской округа является Ирина Польникова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

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