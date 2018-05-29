СМИ: В Подмосковье начальник автоинспекции Протвино протаранил авто и скрылся

В Подмосковье разгорается скандал вокруг начальника ГИБДД Протвино Романа Поповича. В СМИ появились сообщения, что он стал виновником дорожной аварии в окрестностях Серпухова, передает Infox.ru.

Сообщается, что скандальное ДТП произошло 27 мая в 17 часов. Начальник протвинского ГИБДД, управляя черным джипом Mercedes с номерами 999, внезапно выехал на «встречку» и врезался в Hyundai. В аварии пострадали 24-лений водитель Hyundai и его пассажирка, а Попович скрылся с места происшествия.

Благодаря записи видеорегистратора, полиция нашла сбежавшего водителя Mercedes. На тот момент он лег в больницу с признаками инсульта. У него взяты анализы на наличие алкоголя в крови.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

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