Ждите: мусоросжигательные заводы в Подмосковье начнут строить летом

Строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье начнется предстоящим летом и продлится до весны 2019 года. Всего появится четыре завода по термической обработке отходов – до 2,8 млн тонн в год, , передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «РТ-Инвест».

Как сообщается, в Наро-Фоминском городском округе в апреле уже прошли общественные слушания, а сейчас готовится проектная документация – с учетом рекомендаций «заинтересованной общественности». Стройку планируют начать осенью.

В Ногинске и Солнечногорске к работам приступят предположительно зимой-весной 2019 года. В Воскресенске – уже «в самое ближайшее время», летом этого года.

Ранее проект предприятия в Воскресенске прошел Главгосэкспертизу. Ее заключение получила «Альтернативная Генерирующая Компания – 1», которая является дочерней компанией «РТ-Инвест», подконтрольной госкорпорации «Ростех».

Первые два завода планируется ввести в строй в 2021 году, остальные – в 2022-м.

Стоит отметить, что жители Подмосковья неоднократно выражали протест против «мусорной политики» властей и перспектив строительства мусоросжигательных заводов, «выхлопы» от которых будут оказывать крайне негативное влияние на здоровья местных жителей.

Московская областная дума отказала жителям региона в проведении референдума – признала несоответствующим требованиям закона вопрос о запрете утилизации отходов на мусоросжигательных заводах.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.05.18

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