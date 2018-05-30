«Яблоко» определило победителей своих праймериз на выборы мэра Москвы

Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин и глава Тверского района Москвы Яков Якубович вышли во второй тур праймериз «Яблока» по определению кандидата на выборы мэра российской столицы. Они набрали 24,16% и 22,69% голосов соответственно. Между тем для победы в первом туре нужно было получить более 50%, сообщила пресс-служба партии.

Всего в предварительном голосовании, которое продолжалось с 27 по 29 мая, участвовал 21 кандидат. Второй тур пройдет с 1 по 3 июня, а ему будут предшествовать дебаты участников, запланированные на вечер 31 мая.

Как сообщал «Новый День», ранее один из лидеров либеральной оппозиции – Илья Яшин сообщил о провале праймериз по отбору единого демократического кандидата на пост мэра Москвы. Политик заверил, что «сделал всё, что мог»: «убеждал, агитировал, шел на уступки, соглашался на компромиссы – всё ради того, чтобы демократы выбрали единого кандидата в мэры Москвы», но не ничего получилось.

Как отметил Яшин, переговоры с «Яблоком» окончились ничем. «Еще в апреле мы вели консультации с участием Митрохина и вроде бы вполне конструктивно. Договорились, что старые обиды пора забыть. Мы приняли его позицию, что единый кандидат должен идти от «Яблока», он согласился, что для участия в партийных праймериз надо пригласить и Гудкова, и меня. А потом яблочники внезапно утвердили правила, которые поставили формальный запрет на моё участие в праймериз. Итог: внутрипартийный междусобойчик, где голосуют около 1 тысячи человек», – прокомментировал накануне ситуацию Яшин в Facebook.

По его словам, переговоры с Гудковым окончились, так по сути и не начавшись.

«Приношу извинения сторонникам за то, что мои усилия по организации праймериз не увенчались успехом и нам придется конкурировать не только с «Единой Россией», но и друг с другом», – заключил политик.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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