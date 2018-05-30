Известная модель стала фигуранткой уголовного дела

Известная модель Кира Майер, получившая широкую популярность из-за откровенных фотоснимков, стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается на канале Следственного комитета в мессенджере «Там-Там».

По данным ведомства, экипаж ДПС остановил в центре Москвы «Мерседес» под управлением 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

«Яблоко» определило победителей своих праймериз на выборы мэра Москвы. / США ужесточают правила полетов российских авиакомпаний. / Лимонов раскрыл возможные причины убийства Бабченко. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»