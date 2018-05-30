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Среда, 30 мая 2018, 12:10 мск

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Известная модель стала фигуранткой уголовного дела

Фото: instagram.com/mayer_kira/

Известная модель Кира Майер, получившая широкую популярность из-за откровенных фотоснимков, стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается на канале Следственного комитета в мессенджере «Там-Там».

По данным ведомства, экипаж ДПС остановил в центре Москвы «Мерседес» под управлением 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения.

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

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