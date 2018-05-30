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Среда, 30 мая 2018, 14:54 мск

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Крупное ДТП в Подмосковье: фура протаранила пассажирский автобус

Сегодня в Подмосковье произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего пострадали двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

Авария произошла в Щелковском районе на трассе А-103 около 18 километра, передает «Интерфакс». «Пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, они доставлены в медучреждения»,– сказал сотрудник пресс-службы.

На месте аварии работают сотрудники полиции, проводится проверка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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