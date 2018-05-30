Ураган в Москве: появились первые пострадавшие

Сегодня в Москве ураганный ветер, о котором предупреждали синоптики и МЧС, привел к травмам жителей столицы: пострадали пять человек, включая пятилетнего мальчика, передает Infox.ru.

Сообщается, что на женщину и пятилетнего ребенка упало дерево. Еще одну женщину госпитализировали с многочисленными порезами после того, как на нее вылетело стекло.

По данным РИА «Новости», пострадали шесть человек, в том числе 2 ребенка. Упавшие деревья также повредили контактную сеть на набережной академика Туполева, в результате чего трамвайный маршрут был изменен.

Ранее синоптики предупредили жителей и гостей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды и шквалистом ветре до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение было объявлено до вечера 30 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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