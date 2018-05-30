Убийство Бабченко стало продолжением сериала «дело Скрипалей»

Убийство в Киеве известного журналиста Аркадия Бабченко – заказное, политическое и совершено с целью создания негативного фона накануне открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт отметил, что в социальных сетях уже появились «экзальтированные украинские комментаторы» с обвинениями в адрес России, российских спецслужб и даже руководства страны – «дескать, вот, это такая «месть».

Но случившееся, по его оценке, является лишь продолжением «сериала про малазийский Боинг» или новым сезоном «мыльной оперы» под названием «Скрипали».

Как считает Мартынов, в интересах России провести «собственное полномасштабное расследование с привлечением всех возможных структур» – «найти истину, выйти на заказчиков и покарать их за злодеяние, где бы они ни находились и какой бы пост ни занимали».

Многие, обратил внимание эксперт, стали припоминать убитому журналисту прошлые антироссийское высказывания. Однако Мартынов считает такой подход неверным.

«Мы сами внутри оценим деятельность этого российского гражданина. Сегодня важно одно – убит российский гражданин, журналист, в центре Киева, – отметил политолог. – Оценивать те или иные действия Бабченко я бы не стал. Что бы он ни говорил, какую бы позицию ни занимал, мы живем в свободной стране. У нас не преследуют за инакомыслие в отличие от многих других стран, кстати говоря, той же самой Польши, где сегодня снова есть политические заключенные».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.05.18

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