Стабильность: в России растет доля убыточных предприятий

В России продолжает расти число убыточных предприятий. Как следует из отчета Росстата, по итогам первого квартала для таких организаций увеличилась по сравнению с прошлогодним уровнем еще на 0,7% до 34,9%.

В статистическом ведомстве уточнили, что за январь-март сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 2,531 трлн рублей. 31,3 тысячи организаций получили 3,298 трлн рублей прибыли, 16,8 тысячи организаций имели убыток на сумму 767,2 млрд рублей.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в первом квартале выросла до 39,9% с 38,2% по сравнению с прошлогодним уровнем. Среди обрабатывающих производств убытки получили 33,1% организаций, в прошлом году их было больше – 32,3%. В строительстве убыточными оказались 35,7% компаний против 35,5%.

В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий по итогам трех месяцев составила 23,6%, тогда как год назад их доля составляла 19,2%. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом убыточными были 37,8% компаний против 36%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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