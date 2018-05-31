Кошмар в Подмосковье: новорожденного выбросили в унитаз

В подмосковном Щелкове в канализационной трубе в подвальном помещении дома обнаружено тело новорожденного. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы накануне. При осмотре места происшествия следователи установили, что тело «соответствует внутриутробному развитию на срок около 6 месяцев» и имеет «гнилостные изменения». От новорожденного избавились, выбросив в унитаз.

По факту случившегося уже организована доследственная проверка. Точную причину смерти ребенка установит экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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