российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 мая 2018, 12:23 мск

Новости Москва

Новости дня, Интервью

Кошмар в Подмосковье: новорожденного выбросили в унитаз

В подмосковном Щелкове в канализационной трубе в подвальном помещении дома обнаружено тело новорожденного. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы накануне. При осмотре места происшествия следователи установили, что тело «соответствует внутриутробному развитию на срок около 6 месяцев» и имеет «гнилостные изменения». От новорожденного избавились, выбросив в унитаз.

По факту случившегося уже организована доследственная проверка. Точную причину смерти ребенка установит экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

Одной из самых главных проблем детства россияне назвали низкий уровень жизни семей. / «Уголовка» за исполнение антироссийских санкций «кошмарит» бизнес и Госдуму. / Езжайте поездом: авиакомпании законно задирают цены на билеты в дни ЧМ-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Крупное ДТП в Подмосковье: фура протаранила пассажирский автобус

СМИ: В Подмосковье начальник автоинспекции Протвино протаранил авто и скрылся

Глава подмосковных Котельников попалась на крупном мошенничестве

В Подмосковье дошло до суда дело о детоубийстве

Обрушение ангара в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

ЧП в Подмосковье: в школе во время уроков обвалился потолок

В Подмосковье арестован педофил, похитивший девочку

Скандал с депутатской пощечиной ребенку: в инцидент вмешался Следственный комитет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров