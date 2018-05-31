Забила сына до смерти за непослушание: жительнице Подмосковья вынесен приговор

Жительница Подмосковья, которая избила до смерти 5-летнего сына и закопала его тело на дачном участке, приговорена к 8 годам заключения в колонии общего режима. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Страшная история произошла в 2015 году на территории СНТ «Агат» в поселке Мельчевка Дмитровского района. Как установлено следствием и судом, 15 октября мамаша «на почве неприязненных отношений к сыну, возникших в связи с его непослушанием, нанесла мальчику не менее 7 ударов руками и ногами». От полученных травм ребенок скончался, а женщина закопала его тело на дачном участке и скрыла преступление.

Между тем, в марте 2017 года дальние родственники обеспокоились долгим отсутствием мальчика и обратились в правоохранительные органы. Следователи и криминалисты установили факт его гибели и место захоронения. Тело ребенка нашли в яме на участке в садового товарищества.

Кроме того, следователи установили причастность 33-летней женщины еще к одному преступлению. Выяснилось, что она фиктивно поставила на учет 11 иностранных граждан.

Таким образом, женщина была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 5-летнего ребенка (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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